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100 рязанских компаний вошли в нацпроект по росту производительности труда

За все время действия нацпроекта «Производительность труда» его участниками стали 100 предприятий Рязанской области. Большинство из них ― представители обрабатывающей промышленности, сферы АПК и торговли.

Совокупная выручка всех участников проекта превысила 243 млрд рублей, что составляет примерно 37% от уровня валового регионального продукта. Внедрение инструментов бережливого производства позволило предприятиям увеличить выработку продукции в среднем на 24%, сократив время выпуска и снизив незавершенное производство в среднем на 35 и 47% соответственно.

Одним из предприятий, показавшим наибольшие результаты участия в нацпроекте, был «Тепловодохран». Производство работает с 1997 года, а в 2020 году стало участником нацпроекта. В результате на пилотном участке производительность труда выросла в два раза: незавершенное производство сократилось на 97%, а время протекания процесса ― на 82%. Сегодня предприятие в смену на эталонном участке собирает 3200 приборов, что выше исходного значения на старте проекта в четыре раза.

«Небо и земля ― так можно назвать наше предприятие до и после нацпроекта», ― заявил исполнительный директор «Тепловодохрана» Андрей Козлов.

«Благодаря работе с Региональным центром компетенций мы перестроили процесс производства счетчиков воды ― пересадили сотрудников с индивидуальной сборки на конвейер, задали такт, повысили производительность и порядок на участке. Все с помощью экспертов РЦК», — добавил директор производства Александр Веткин.

Отметим, что Рязанская область присоединилась к нацпроекту «Производительность труда» в 2018 году и уже четыре года входит в число регионов-лидеров по его реализации.