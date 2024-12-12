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Звезды помогут юным рязанским музыкантам записать первый трек в благотворительном проекте «Поколение М»

Стартовал бесплатный образовательный музыкальный курс «Первый трек» на онлайн-платформе «Поколение М». Он завершится кастингом в МТС Лейбл: лучшие участники получат сотрудничество с компанией. В проекте могут принять участие школьники от 11 лет и молодежь, обучение проходит онлайн.

На курсе «Первый трек» преподают популярные музыканты: группы IOWA, Jane Air и Settlers. Основная учебная программа посвящена тому, как создавать музыкальные треки в домашних условиях, откуда брать идеи для композиций, какие цифровые инструменты использовать для обработки музыки и какие навыки развивать, чтобы добиться успеха в индустрии. Курс подходит музыкантам от 11 лет и старше, играющим в любых стилях.

В конце программы участники готовят собственный трек и отправляют его звездному жюри. Работы принимаются на конкурс до 31 мая 2025. Победителями программы станут трое начинающих музыкантов, которые смогут заключить эксклюзивные контракты. Сотрудничество предполагает запись и продвижение треков, продюсирование сольных и фестивальных выступлений и другую поддержку.

«Польза подобного проекта в том, что он подходит всем — неважно, в городе ребенок живет или в маленьком селе. На сегодняшний день сеть скоростного интернета в Рязанской области охватывает даже самые маленькие и отдаленные поселения. В новом потоке „Первого трека“ будет сделан еще больший акцент на молодых исполнителей из регионов, которым с уходом иностранных лейблов и стримингов стало сложнее продвигаться. Благодаря курсу на платформе „Поколение М“ мы планируем найти перспективных артистов, лучшим будут предложены контракты», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Цифровые активности участников проекта конвертируются в деньги, после чего их переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках проекта собрано более 23 миллионов рублей, которые направлены на лечение 82 тяжело больных детей.

Фото: МТС.