Жительница Сасова украла золотые украшения у родственницы во время чаепития

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Жительница Сасова украла золотые украшения у родственницы во время чаепития. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 50-летняя жительница села Нарма и сообщила, что из дома пропали кольца и цепочка. Оперативники опросили местных жителей и выяснили, что кто-то пытался с рук продать украшения, похожие на похищенные.

Правоохранители вышли на 25-летнюю сельчанку. Злоумышленницу нашли и задержали. Похищенное изъяли.

По предварительной информации, женщина заглянула к родственнице на чай. Хозяйка впустила гостью и ушла на кухню. Оставшись одна, преступница нашла шкатулку и забрала золотые изделия. После этого недолгого общения гостья ушла.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, ей грозит до пяти лет лишения свободы.