За ночь над российскими регионами уничтожили 16 украинских беспилотников

Средства ПВО сбили ночью три беспилотника над Северной Осетией, еще один — над Чечней. Кроме того, четыре дрона военные перехватили над Курской областью и восемь над Крымом.

За ночь над российскими регионами уничтожили 16 украинских беспилотников. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщили в Минобороны РФ.

Средства ПВО сбили ночью три беспилотника над Северной Осетией, еще один — над Чечней.

Кроме того, четыре дрона военные перехватили над Курской областью и восемь над Крымом.