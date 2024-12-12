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WSJ: Трамп намерен отправить на Украину войска ЕС
Избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня.

Избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Об этом сообщило ТАСС в четверг, 12 декабря, со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Как указано в публикации, на встрече в Париже 7 декабря с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном Трамп сказал, что «поддерживает создание сильной, вооруженной Украины, однако выступает против ее вступления в НАТО».

По мнению Трампа, Европа должна взять на себя главную роль в обеспечении безопасности и поддержке Украины, а США могут поддержать этот процесс, но не планируют отправлять свои войска.