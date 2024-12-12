Wildberries начнет производить собственные полуприцепы в Рязани

Компания уже начала выпускать изотермические полуприцепы для транспортировки грузов на площадке в Луховицах. В первый год планируется выпустить около 60 полуприцепов.

Wildberries начнет производить собственные полуприцепы в Рязани. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Отмечается, что компания уже начала выпускать изотермические полуприцепы для транспортировки грузов на площадке в Луховицах. В первый год планируется выпустить около 60 полуприцепов.

По мере развития производство будет перенесено на другую площадку — в Рязань.

Фото: пресс-служба объединенной компании Wildberries и Rus