Wildberries начнет производить собственные полуприцепы в Рязани
Компания уже начала выпускать изотермические полуприцепы для транспортировки грузов на площадке в Луховицах. В первый год планируется выпустить около 60 полуприцепов.
Wildberries начнет производить собственные полуприцепы в Рязани. Об этом сообщает издание «Ведомости».
Отмечается, что компания уже начала выпускать изотермические полуприцепы для транспортировки грузов на площадке в Луховицах. В первый год планируется выпустить около 60 полуприцепов.
По мере развития производство будет перенесено на другую площадку — в Рязань.
Фото: пресс-служба объединенной компании Wildberries и Rus