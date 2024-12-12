Wildberries начнет продавать билеты на поезда РЖД

Компании подписали соответствующее соглашение.

Wildberries начнет продавать билеты на поезда РЖД. Об этом пишет РИА Новости.

Компании подписали соответствующее соглашение.

«Основная цель заключенного соглашения — повышение эффективности деятельности сторон за счет применения современных технологических решений, а также развития и применения передовых цифровых продуктов и сервисов. Так, стороны намерены развивать сотрудничество в сфере внутреннего и въездного туризма. С этой целью для повышения качества клиентских услуг компании планируют на платформе маркетплейса организовать продажу билетов на железнодорожный транспорт», — говорится в сообщении РЖД.

Также планируется совместная популяризация туристических продуктов холдинга РЖД и других небилетных железнодорожных сервисов.