Возле отделений «Сбербанка» в Рязани образовались крупные очереди

Отмечается, что не получающие пенсии рязанцы выстроились в очереди еще до открытия банка.

Возле отделений «Сбербанка» в Рязани образовались крупные очереди. Об этом сообщает «Вид сбоку».

Отмечается, что не получающие пенсии рязанцы выстроились в очереди еще до открытия банка.

Напомним, 11 декабря пенсионеры массово жаловались на то, что положенного числа не получили на карты пенсии. После публикаций жалоб в СМИ пенсии пришли на счета рязанцев.