Во Владимире родители-наркоманы устроили потасовку с лифте с ребенком на руках

Во Владимире родители-наркоманы устроили потасовку с лифте с ребенком на руках. Об этом пишут «Плохие новости».

Сначала отец приставал к женщине в лифте, требуя, чтобы она отдала ему малыша. После выхода на улицу мужчина сбил ее с ног — девушка вместе с малышом упали на землю.

Через какое-то время мать с ребенком ушла, а полуголый мужчина стал прыгать на месте, изображая обезьяну.

Молодого человека задержали.