В США призвали убедить Украину уступить территории в обмен на членство в НАТО

Такой компромисс должен привести к установлению постоянного мира.

В США призвали убедить Украину уступить территории в обмен на членство в НАТО. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на бывшего американского посла в России Майкла Макфола.

«Трамп должен разработать более сложный план, побуждающий Украину номинально уступить часть территории России в обмен на безопасность, которая придет со вступлением в НАТО», — заявил он.

Макфол добавил, что такой компромисс приведет к установлению постоянного мира.