В Рязанской области в 2025 году подорожает плата за детсад
Согласно документу, в Рязани с 1 января 2025 года максимальный размер платы увеличится до 2 569 рублей.
В Рязанской области в 2025 году подорожает плата за услуги детских садов. Соответствующее постановление правительства опубликовали в газете «Рязанские ведомости».
Согласно документу, в Рязани с 1 января 2025 года максимальный размер платы увеличится до 2 569 рублей. Рост планируется на 111 рублей.
Прогнозируемый рост цен в районах выглядит следующим образом:
- В Александро-Невском, Ермишинском, Захаровском, Кадомском, Клепиковском, Милославском, Кораблинском, Сапожковском, Сараевском, Старожиловском, Ухоловском, Чучуковском, Шацком, Кораблинском, Путятинском, Пителинском районах оплату увеличат до 1 728 рублей — жители будут платить на 74 рубля больше.
- В Сасовском, Ряжском, Шиловском, Спасском, Рыбновском, Пронском районах и в Скопине планируется увеличить плату до 2 126 рублей. Разница в 92 рубля.
- В Рязанском муниципальном районе плату увеличат до 2 458 рублей. В 2025 году плата вырастет на 106 рублей.
- В Касимовском районе цены на детсад вырастут до 2 046 рублей — на 139 рублей.
Напомним, в Рязанской области в 2024 году также росла плата за детсад.