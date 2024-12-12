В Рязанской области оперативники задержали семерых человек, объявленных в розыск

Злоумышленников взяли под стражу.

В Рязанской области оперативники задержали семерых человек, объявленных в розыск. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В Сасовском округе поймали скрывавшегося от полиции 45-летнего местного жителя. Злоумышленника обвиняют в неуплате алиментов.

Также в Рязани полицейские задержали 27-летнюю рязанку, обвиняемую в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, и 23-летнего молодого человека, подозреваемого в краже.

Кроме того, в Спасском районе обнаружили 33-летнего местного жителя, обвиняемого в грабеже.

Отмечается, что в Скопине поймали еще троих — 34-летнего местного жителя, 38-летнего белоруса и 27-летнюю девушку.

Злоумышленников взяли под стражу.