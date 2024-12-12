В Рязанской области «Лада» снесла опору электропередач, пострадал ребенок

ДТП случилось 11 декабря, примерно в 23:50, на 59-ом километре автодороги «Рязань-Спасск-Ижевское-Лакаш» в Спасском районе.

В Рязанской области «Лада» снесла опору электропередач, пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось 11 декабря, примерно в 23:50, на 59-ом километре автодороги «Рязань-Спасск-Ижевское-Лакаш» в Спасском районе. 25-летний житель Спасского района, управляя автомобилем «ВАЗ-21110», врезался в опору линий электропередач.

Пострадали водитель автомобиля и его несовершеннолетний пассажир — 10-летний мальчик. Их госпитализировали.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.