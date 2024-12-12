В Рязани волонтеры спасли парализованную женщину

Отмечается, что вызов поступил 11 декабря — женщина не выходила на связь, нужно было обеспечить доступ в квартиру.

В Рязани волонтеры спасли парализованную женщину. Об этом сообщается в группе спасательного отряда РязГМУ «Salus.

Отмечается, что вызов поступил 11 декабря — женщина не выходила на связь, нужно было обеспечить доступ в квартиру.

Добровольцы выехали на место, где уже находились полицейские и сотрудники скорой помощи.

Вскрыли дверь — рязанка была парализована и находилась в ванной. Пострадавшую отвезли в больницу.