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В Рязани волонтеры спасли парализованную женщину
Отмечается, что вызов поступил 11 декабря — женщина не выходила на связь, нужно было обеспечить доступ в квартиру.

В Рязани волонтеры спасли парализованную женщину. Об этом сообщается в группе спасательного отряда РязГМУ «Salus.

Отмечается, что вызов поступил 11 декабря — женщина не выходила на связь, нужно было обеспечить доступ в квартиру.

Добровольцы выехали на место, где уже находились полицейские и сотрудники скорой помощи.

Вскрыли дверь — рязанка была парализована и находилась в ванной. Пострадавшую отвезли в больницу.