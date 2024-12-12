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В Рязани на улице Боголюбова поймали наркозакладчика
Злоумышленника задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 228.1 УК РФ, по которой грозит до 20 лет лишения свободы.

В Рязани на улице Боголюбова поймали наркозакладчика. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Наряд ППС заметил мужчину на самокате, который подозрительно себя вел. Патрульные увидели, как неизвестный прячет контейнер с наркотиком.

Его остановили и вызвали на место сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков. 30-летнего рязанца досмотрели и нашли у него пакет с 43 самодельными свертками. Экспертиза установила, что в них содержится более 23 граммов синтетического наркотического средства.

Также на улице изъяли уже сделанный тайник с 0,3 грамма наркотика.

Злоумышленника задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 228.1 УК РФ, по которой грозит до 20 лет лишения свободы.