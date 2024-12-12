В Рязани на обслуживание платных парковок выделили более 11 миллионов рублей

Согласно тендеру, на существующих платных парковках восстановят дорожную разметку и заменят или очистят знаки.

На оказание услуг по обслуживанию платных парковок потратят 11 миллионов 247 тысяч 999 рублей. Тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Подрядчик проведет техническое обслуживание 36 паркоматов в Рязани на следующих улицах: Право-Лыбедская, Радищева, Павлова, Кудрявцева, Пожалостина, Краснорядская, Николодворянская, Семинарская, Кольцова, Соборная, Полонского, Свободы, Введенская, Ленина, Горького, Чапаева, Яхонтова. Также обеспечит стабильную работу 2 программно-аппаратных комплексов фотовидеофиксации на улицах Горького и Краснорядской и автомобильных средств ФВФ нарушений.

Согласно тендеру, на существующих платных парковках восстановят дорожную разметку и заменят или очистят знаки.

Заказчиком выступило муниципальное казенное учреждения «Техобеспечение».

Выполнение работ разделили на 12 этапов. Срок оказания услуг — до 31 декабря 2025 года. Напомним, ранее сообщалось, что на содержание платных парковок в Рязани потратят 9,8 миллионов рублей.