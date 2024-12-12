В России штраф за одно из нарушений ПДД увеличили в 10 раз

Госдума увеличила в 10 раз штраф за проезд под знак, запрещающий движение грузовиков. С 1 января 2025 года он возрастет до пяти тысяч рублей.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, увеличивающий штраф за проезд под запрещающий движение грузовиков знак. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщило ТАСС.

На данный момент штраф составляет 500 рублей. С 1 января 2025 года он возрастет до пяти тысяч рублей. Также вводится штраф в 10 тыс. рублей за повторное нарушение.

Как указано в публикации, норма входит в принятый законопроект о введении штрафа за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО и увеличении взысканий за нарушение ряда ПДД.

Ранее стало известно, что Госдума приняла поправку о повышении штрафов за нарушение ПДД. Согласно документу, сократится скидка до 25% при оплате штрафов за нарушение ряда правил дорожного движения.