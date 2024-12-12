В России с 1 января изменятся правила перевозки животных в поездах

Пассажирам поездов «Федеральной пассажирской компании» можно будет провозить питомцевв купе повышенной комфортности без выкупа всех мест.

В России с 1 января изменятся правила перевозки животных в поездах. Об этом пишет РИА Новости.

Пассажирам поездов «Федеральной пассажирской компании» можно будет провозить питомцевв купе повышенной комфортности без выкупа всех мест.

В ФПК уточнили, что перевозить по новым правилам можно только мелких животных и в переноске, крупных собак — по старым правилам, с выкупом всех мест.