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В России остановили продажи популярных у детей аромаингаляторов
Соответствуещее обращение сделал Роспотребнадзор.

В России остановили продажи популярных у детей аромаингаляторов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Глава ведомства Анна Попова обратила внимание, что устройства могут нести опасность для здоровья, поскольку достоверных документов, подтверждающих их безопасность нет.

Она добавила, что ранее было направлено обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли с призывом остановить торговлю на интернет-площадках.

«Сегодня утром мне доложили коллеги, и мне доложил руководитель Ассоциации о том, что все интернет-площадки в стране остановили продажу этих ингаляторов», — рассказала Попова.

Ранее сообщалось, что Wildberries уберет с продаж популярные у детей ингаляторы.