В Подмосковье семь школьниц избили сверстницу
В Подмосковье семь школьниц избили сверстницу и пришли в восторг от того, что про них заговорила Екатерина Мизулина. Об этом пишут «Плохие новости».
Инцидент произошел в туалете школы. Девочку избивали толпой — дергали за волосы, унижали.
У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму.
Видео дошло до главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.
В СК уже возбудили уголовное дело за хулиганство. Школьницам может грозить до 7 лет лишения свободы.
Видео можно посмотреть по