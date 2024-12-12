В Подмосковье семь школьниц избили сверстницу

В Подмосковье семь школьниц избили сверстницу и пришли в восторг от того, что про них заговорила Екатерина Мизулина. Об этом пишут «Плохие новости».

Инцидент произошел в туалете школы. Девочку избивали толпой — дергали за волосы, унижали.

У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму.

Видео дошло до главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.

В СК уже возбудили уголовное дело за хулиганство. Школьницам может грозить до 7 лет лишения свободы.