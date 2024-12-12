В Новосибирской области в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 11 человек

В Новосибирской области в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 11 человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ДТП произошло 12 декабря, столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Всем пострадавшим, в том числе одному несовершеннолетнему, была оказана медицинская помощь. Пациентов в тяжелом состоянии нет.

Отмечается, что четверо были эвакуированы с места ДТП сотрудниками скорой помощи, еще семеро обратились за помощью самостоятельно.