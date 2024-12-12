В Клепиковском районе инспекторы остановили пьяного пенсионера за рулем
На нарушителя составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством до двух лет.
В Клепиковском районе инспекторы остановили пьяного пенсионера за рулем. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Рязанской области.
Инцидент случился 11 декабря в деревне Горы. Полицейские проверили автомобиль «Сузуки», которым управлял 74-летний мужчина явными признаками алкогольного опьянения.
Водителю предложили пройти медосвидетельствование. Оно показало 0,873 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимую норму.
На нарушителя составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством до двух лет.