В Клепиковском районе инспекторы остановили пьяного пенсионера за рулем

На нарушителя составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством до двух лет.