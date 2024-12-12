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В «Капитале» рассказали, почему лучше покупать новостройку

Принимать решение о покупке квартиры — дело действительно ответственное. Вы можете выбрать два основных варианта: вторичное жилье и квартиры в новостройках. Оба типа имеют свои преимущества и недостатки. Но если ваша цель — современное, комфортное и качественное жилье, то новостройка от застройщика Капитал будет самым выгодным решениемКакие преимущества вы получите?Индивидуальность. В новостройке вы можете выбрать квартиру с планировкой, которая подойдет идеально именно вам. Вы можете спроектировать жилое пространство так, чтобы оно полностью отвечало вашим потребностям и мечтам.Выгода. Застройщики часто предлагают различные скидки, рассрочки и акции на квартиры в новостройках. Это делает вашу покупку еще доступнее, чем приобретение «вторички».Гарантия. Покупая квартиру в новостройке, вы избегаете рисков, связанных с историей вторичного жилья. Вы будете первым и единственным собственником, что гарантирует юридическую чистоту сделки.Единственный минус — ожиданиеДа, покупка квартиры в новостройке потребует определенного времени на строительство. Но и на это мы уже нашли решение — квартиры в сданных домах. С Капитал вам не придется ждать. К тому же, вы можете купить квартиру в рассрочку (без переплат и первого взноса!). Заезжайте в новенькую квартиру в тот же день, после оплаты. Все что вам остается, выбрать дизайн для своего ремонта.Почему этот вариант действительно выгодный?Потому что вы приобретаете не просто квартиру — вы приобретаете свободу! И возможность жить в современной новой квартире мечты, в стильном ЖК с уже готовой, развитой инфраструктурой, со всеми школами, кафе и магазинами прямо у дома. Вам гарантирована юридическая чистота сделки и высокое качество строительства, а значит — спокойствие и уверенность