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В Госдуме предложили запретить продажу никотиносодержащих веществ возле общежитий
В Госдуме предложили запретить продажу сигарет, вейпов и кальянов рядом со студенческими общежитиями, такую меру предложила первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова.

В Госдуме предложили запретить продажу никотиносодержащих веществ возле общежитий. Об этом сообщает РИА Новости.

В Госдуме предложили запретить продажу сигарет, вейпов и кальянов рядом со студенческими общежитиями, такую меру предложила первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова.

По ее мнению, это позволит снизить доступность содержащей никотин продукции для молодежи.

Законопроект направлен на отзыв в правительство.