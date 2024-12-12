В Госдуме предложили авторизовывать геймеров через «Госуслуги»

Депутаты подготовили законопроект, который обяжет всех распространителей игр запрашивать данные пользователей.

В Госдуме предложили авторизовывать геймеров через «Госуслуги». Об этом пишет Газета.RU.

Депутаты подготовили законопроект, который обяжет всех распространителей игр запрашивать данные пользователей.

Мера коснется в том числе и популярных площадок Steam и GOG.

Игроков планируют идентифицировать по номерам, биометрии и через «Госуслуги».

Также владелец распространения игр будет обязан предупреждать геймеров о том, что игра, например, содержит мат, изображения или описания жестокости и насилия.