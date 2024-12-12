Умерла Народная артистка РСФСР Раиса Максимова

Актриса умерла на 95-м году жизни.

Умерла Народная артистка РСФСР Раиса Максимова. Об этом сообщает ТАСС.

Актриса умерла на 95-м году жизни. Причина смерти не сообщается.

Она исполняла роли в фильмах «Моя судьба», «Вдовы», «Послушай, не идет ли дождь…», сериале «Закон и порядок». В 1990 году Максимова получила звание Народной артистки РСФСР. Награждена орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, отмечена Почетной грамотой президента РФ