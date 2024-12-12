Украина отказалась от рождественского перемирия с Россией

Правительство республики связалось с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, получив отказ.

Украина отказалась от рождественского перемирия с Россией. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет НТВ.

Отмечается, что данное предложение Орбан обсудил в телефонном разговоре с Владимиром Путиным.

Правительство республики связалось с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, получив отказ.