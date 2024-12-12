Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
-2°
Птн, 13
-5°
Сбт, 14
-5°
ЦБ USD 103.95 0.68 13/12
ЦБ EUR 110.48 1.92 13/12
Нал. USD 102.20 / 102.00 12/12 17:55
Нал. EUR 107.64 / 108.85 12/12 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«В „Зеленом саде“ учат работать!». О начале карьеры в строительной ком...
1 час назад
138
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
14 509
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
14 547
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
17 005
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Трамп высказался о решении Зеленского бить дальнобойными ракетами вглубь России
Он выразил категорическое несогласие и назвал такое решение глупым и опасным.

Дональд Трамп высказался о решении Зеленского бить дальнобойными ракетами вглубь России. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на издание Time.

Он назвал такое решение глупым и опасным.

«Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем? Мы просто обостряем этот конфликт и усугубляем его», — заявил избранный президент США.

Трамп подчеркнул, что действия украинских властей могут привести к «серьезной эскалации» конфликта.