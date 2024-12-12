Трамп высказался о решении Зеленского бить дальнобойными ракетами вглубь России

Он выразил категорическое несогласие и назвал такое решение глупым и опасным.

Дональд Трамп высказался о решении Зеленского бить дальнобойными ракетами вглубь России. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на издание Time.

Он назвал такое решение глупым и опасным.

«Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем? Мы просто обостряем этот конфликт и усугубляем его», — заявил избранный президент США.

Трамп подчеркнул, что действия украинских властей могут привести к «серьезной эскалации» конфликта.