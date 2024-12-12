Солиста группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева объявили в розыск
Сейчас его долг почти 100 тысяч рублей.
Солиста группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева объявили в розыск судебные приставы и налоговая. Об этом пишет SHOT.
ФССП возбудила исполнительное производство, а ФНС выставила музыканту крупный счет.
Производство приставы начали из-за 4000 рублей — это штраф на фирму за несвоевременно предоставленные данные в налоговую от продюсерского центра «Мазай коммуникейшенс».
Сейчас его долг почти 100 тысяч рублей.