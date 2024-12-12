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Рязанской области дополнительно выделят 31 млн рублей на компенсацию затрат аграриев по страхованию
Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы России, депутат от Рязанской области Андрей Макаров рассказал, что регион дополнительно получит 31 млн рублей на компенсацию затрат аграриев по страхованию. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы России, депутат от Рязанской области Андрей Макаров рассказал, что регион дополнительно получит 31 миллион рублей на компенсацию затрат аграриев по страхованию. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Решение одобрено Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.

Средства поступят до конца 2024 года. Они предназначены для компенсации затрат аграриев по страхованию урожая и скота. За счет субсидии увеличиваются застрахованная посевная (посадочная) площадь на 51,08 тыс. га, а также застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных на 34,98 тыс. условных голов.

«Закон, согласно которому аграрии могут заключать договоры сельхозстрахования с господдержкой на случай введения чрезвычайной ситуации, связанной с риском гибели урожая и многолетних насаждений в результате природных катаклизмов, подписан нашим Президентом В.В. Путиным. АПК был и остается приоритетным направлением экономики страны. Принятые меры помогут аграриям работать еще более эффективно, обеспечивать продовольственную безопасность России», — подчеркнул Андрей Макаров.

«Агропромышленный комплекс — стратегическая сфера для Рязанской области. Сегодня в сельском хозяйстве региона реализуется большое количество новых инвестпроектов, обновляется парк техники, внедряются новые технологии. Несмотря на то, что регион находится в зоне рискованного земледелия — периодическая засуха, весенние заморозки, ледяные дожди — у нас стабильно хорошие результаты. С помощью федерального центра обеспечиваем необходимую для развития АПК поддержку», — отметил губернатор Рязанской области Павел Малков.