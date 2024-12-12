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Рязанская область и Беларусь расширят сотрудничество в сфере станкостроения

Делегация Рязанской области продолжает работу в Беларуси в рамках бизнес-миссии. 11 декабря представители региона посетили ряд белорусских предприятий и обсудили возможности развития кооперационных связей в сфере станкостроения.

В частности, была организована встреча с руководством института «Белоргстанкинпром», который является управляющей организацией станкозавода им. С. М. Кирова и Минского завода автоматических линий им. П. М. Машерова.

Подобное взаимодействие ведется в рамках проекта «Союзный станок», зафиксированного в соглашении о сотрудничестве в сфере станкостроения между Россией и Беларусью.

Как подчеркнула зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова, у представителей рязанских и белорусских станкостроительных предприятий сложились прочные контакты и успешное взаимодействие. Например, завод «Саста» в течение 10 лет сотрудничает с белорусским предприятием «Амкодор». В 2024 году завод заключил договоры с предприятиями «Механтек», «МЗОР», «ПромТехИнновации», а в будущем году планируется подписание соглашения с Оршанским станкозаводом «Красный Борец». Также есть опыт сотрудничества с белорусскими производителями и экспорта в республику у Сасовского литейного завода и завода «Тяжпрессмаш».

"Рязанская область обладает серьезным потенциалом в области станкостроения: 133 предприятия производят машины и оборудование. За январь-октябрь 2024 года индекс промышленного производства по отрасли — 101,9%, выше, чем в среднем по России. Надежное партнерство с Беларусью в этой сфере послужит дальнейшему развитию производства в двух странах", ― отметила Юлия Швакова на своей странице в социальной сети.

Напомним, бизнес-миссия Рязанской области в Беларусь организована Рязанским центром экспорта Агентства развития бизнеса. Это уже шестая бизнес-миссия, организованная РЦЭ в 2024 году. До этого представители Рязанского региона посетили Азербайджан, Казахстан, КНР, Турцию, Узбекистан. Выбор направлений для поездок определяется в соответствии с пожеланиями представителей бизнеса.