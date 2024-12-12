Рязанская область и Беларусь расширят сотрудничество в сфере станкостроения

Делегация Рязанской области продолжает работу в Беларуси в рамках бизнес-миссии. 11 декабря представители региона посетили ряд белорусских предприятий и обсудили возможности развития кооперационных связей в сфере станкостроения.
В частности, была организована встреча с руководством института «Белоргстанкинпром», который является управляющей организацией станкозавода им. С. М. Кирова и Минского завода автоматических линий им. П. М. Машерова.
Подобное взаимодействие ведется в рамках проекта «Союзный станок», зафиксированного в соглашении о сотрудничестве в сфере станкостроения между Россией и Беларусью.
Как
"Рязанская область обладает серьезным потенциалом в области станкостроения: 133 предприятия производят машины и оборудование. За январь-октябрь 2024 года индекс промышленного производства по отрасли — 101,9%, выше, чем в среднем по России. Надежное партнерство с Беларусью в этой сфере послужит дальнейшему развитию производства в двух странах", ― отметила Юлия Швакова на своей странице в социальной сети.
Напомним, бизнес-миссия Рязанской области в Беларусь организована Рязанским центром экспорта Агентства развития бизнеса. Это уже шестая бизнес-миссия, организованная РЦЭ в 2024 году. До этого представители Рязанского региона посетили Азербайджан, Казахстан, КНР, Турцию, Узбекистан. Выбор направлений для поездок определяется в соответствии с пожеланиями представителей бизнеса.