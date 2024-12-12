Рязанка до смерти избила престарелую мать

В отношении нее возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Рязанка до смерти избила престарелую мать. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что женщина во время бытового конфликта жестоко избила свою престарелую мать. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Подозреваемую задержали и заключили под стражу. В ближайшее время ей предъявят обвинение.

В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ).