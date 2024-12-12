Рязанец, оспаривающий баллы ЕГЭ, проиграл суд

Рязанец Ростислав Сучков, который подал иск на государственную экзаменационную и конфликтную комиссии регионального министерства образования по ЕГЭ, проиграл суд. Такое решение по административному иску вынес Октябрьский районный суд, сообщил корреспондент РЗН. инфо с заседания.

Рязанец Ростислав Сучков, который подал иск на государственную экзаменационную и конфликтную комиссии регионального министерства образования по ЕГЭ, проиграл суд. Такое решение по административному иску вынес Октябрьский районный суд в четверг, 12 декабря, сообщил корреспондент РЗН. Инфо с заседания.

Перед прениями судья спросила комментарии сторон по поводу видеозаписи апелляции, которую рассматривали на прошлом заседании.

Ростислав Сучков заявил, что во время апелляции его постоянно торопили, хотя по правилам предметная апелляция ЕГЭ не имеет ограничений по времени, только рекомендации — 25 минут. Тем не менее, на все свои вопросы Сучков получил ответы и время апелляции для этого продлили.

«Спокойной и доброжелательной обстановку на апелляции я назвать не могу. На меня постоянно пытались надавить авторитетом, говорили, что я как-то не правильно понимаю порядок проведения апелляции», — отметил истец.

Представитель регионального минобразования пояснил, что форма проведения апелляции была «абсолютно корректна».

«Апелляция — это не диалог и не дебаты. Апеллянт неоднократно осознанно перебивал председателя комиссии, позволял себе грубые нелестные высказывания», — сказал представитель минобра.

«Нелестные высказывания» представитель ответчика не привел. В перерыве Сучков пересказал журналисту РЗН. инфо содержание видео и пояснил, что не понимает, о каких грубых высказываниях речь.

Представитель минобра от комментариев журналисту воздержался и сказал, что сможет прокомментировать свое заявление только с разрешения пресс-службы ведомства.

Судья отметила, что на заседании рассматривают административный иск, а не действия Ростислава Сучкова на апелляции и попросила не уводить заседание в сторону оценивания поведения истца.

В прениях Ростислав Сучков напомнил, что из-за действий ответчика суд умышленно затягивался. Как он отметил, с целью сокращения времени проведения апелляции комиссия намеренно нарушила процедуры проведения апелляции по ЕГЭ. Всех трех экспертов, которые перепроверяли его экзаменационную работу по обществознанию, Сучков посчитал некомпетентными.

Истец пояснил, что те во время допроса на закрытых заседаниях неправильно отвечали на элементарные вопросы. Например, по его словам, все эксперты заявили, что в Семейном кодексе РФ не предусмотрено право на усыновление. Как отметил истец, на самом деле там есть глава 19, которая называется «Усыновление (удочерение) детей».

«Перепроверка моей работы и апелляция проводилась формально. Работали „на доверии“. Никто и не думал, что эксперты могут оказаться некомпетентными», — заявил Ростислав Сучков.

Представитель минобра в прениях рассказал, что ЕГЭ на территории Рязанской области проводят по принципам объективности. Эксперты, по его мнению, компетентны и проверяют работы согласно критериям. Все три рассматривали работу Сучкова независимо друг от друга. Никаких процессуальных нарушений не допустили.

Рязанское министерство образования отправило запрос на федеральный уровень. По словам представителя ведомства, федеральная комиссия посчитала, что баллы по экзамену ЕГЭ на региональном уровне даже завысили на четыре балла. Суд иск не удовлетворил.

Мотивированная полная часть будет 26 декабря.

Рязанец еще не решил, будет ли обжаловать решение.

Напомним, в июле 2024 года стало известно, что Ростислав Сучков подал иск в Октябрьский суд на государственную экзаменационную и конфликтную комиссии регионального министерства образования по ЕГЭ.

В октябре рязанец просил заменить судью. Тогда же заседания сделали частично закрытыми для прессы. Позже по просьбе истца заседание сделали открытыми.