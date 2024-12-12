Рязанцам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях декабря

Отмечается, что в первый зимний месяц больше всего готовы платить машинисту экскаватора-погрузчика. Ищут сотрудника с опытом работы от одного года. Компания предлагает зарплату от 150 тысяч рублей.

Рязанцам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях декабря. Об этом сообщает SuperJob.

Отмечается, что в первый зимний месяц больше всего готовы платить машинисту экскаватора-погрузчика. Ищут сотрудника с опытом работы от одного года. Компания предлагает зарплату от 150 тысяч рублей.

На втором месте — старший менеджер по привлечению корпоративных клиентов с зарплатой от 117 тысяч. Успешный кандидат должен иметь опыт работы и высшее образование. Работодатель обещает ДМС, компенсацию транспортных расходов, премии и корпоративную мобильную связь.

Следом идет мастер кузовного цеха с зарплатой до 140 тысяч рублей. Ищут сотрудника с релевантным опытом работы.

В рейтинг также вошли инженер по ремонту и эксплуатации конвейерного оборудования и техник мобильной бригады.