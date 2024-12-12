Рябков: вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо

Россия не может позволить дальнейшее приближение враждебного блока к своим рубежам.

Вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, Россия не может позволить дальнейшее приближение враждебного блока к своим рубежам.

«Членство Украины в НАТО для нас категорически неприемлемо, и втягивание Украины в НАТО было одной из главных причин начала специальной военной операции. Мы не можем позволить дальнейшее приближение враждебного блока к рубежам России. Тем более, когда речь идет о такой стране, как Украина, с которой нас связывает тысячелетняя история, где живет множество русских и русскоязычных граждан, совсем, ни на каких этапах не разделяющих эти так называемые атлантические амбиции нынешней группы, стоящей во главе этого квазигосударства», — отметил замминистра.