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Россияне выбрали изображение для новой купюры 1000 рублей
На ней будет изображен скоростной пассажирский теплоход «Метеор».

Россияне выбрали изображение для новой купюры 1000 рублей. Об этом пишет «Газета.ру».

В голосовании Центробанка победил скоростной пассажирский теплоход «Метеор». Именно его изобразят на банкноте.

В числе лидеров оказались дворец земледельцев в Казани, Саратовский автомобильный мост, памятник Салавату Юлаеву и главный корпус Казанского университета.

Новую купюру представят в конце 2025 года.

Ранее сообщалось о старте голосования.