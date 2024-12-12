Россияне выбрали изображение для новой купюры 1000 рублей

На ней будет изображен скоростной пассажирский теплоход «Метеор».

Россияне выбрали изображение для новой купюры 1000 рублей. Об этом пишет «Газета.ру».

В голосовании Центробанка победил скоростной пассажирский теплоход «Метеор». Именно его изобразят на банкноте.

В числе лидеров оказались дворец земледельцев в Казани, Саратовский автомобильный мост, памятник Салавату Юлаеву и главный корпус Казанского университета.

Новую купюру представят в конце 2025 года.

Ранее сообщалось о старте голосования.