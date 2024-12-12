Песков: Украина отказалась от обмена пленными и прекращения огня

Соответствующее предложение сделал премьер-министр Венгрии во время разговора с Владимиром Путиным.

Украина отказалась от обмена пленными и прекращения огня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, соответствующее предложение сделал премьер-министр Венгрии во время разговора с Владимиром Путиным.

«В этот же день Москва передала в посольство Венгрии предложения по обмену. Судя по реакции Киева, Украина от предложений Орбана отказалась», — подчеркнул Песков.

В Кремле добавили, что консультации по установлению мира на Украине продолжатся, Москва поддерживает усилия Орбана.