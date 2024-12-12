На заседании рязгордумы передали освободившийся мандат новому 21-летнему депутату
Данила Попов — руководитель рязанского отделения «Молодой Гвардии Единой России».
На заседании рязанской городской думы передали освободившийся мандат Евгения Олина новому 21-летнему депутату Даниле Попову. Об этом стало известно в четверг, 12 декабря.
Данила Попов — руководитель рязанского отделения «Молодой Гвардии Единой России».
Отмечается, что Попов с 9 декабря 2024 года приступил к полномочиям. Удостоверение депутата ему вручила председатель гордумы Татьяна Панфилова.
Напомним, в ноябре депутат рязанской гордумы Евгений Олин сложил полномочия.
Фото с личной страницы Попова в соцсетях.