На заседании рязгордумы передали освободившийся мандат новому 21-летнему депутату

Данила Попов — руководитель рязанского отделения «Молодой Гвардии Единой России».

На заседании рязанской городской думы передали освободившийся мандат Евгения Олина новому 21-летнему депутату Даниле Попову. Об этом стало известно в четверг, 12 декабря.

Данила Попов — руководитель рязанского отделения «Молодой Гвардии Единой России».

Отмечается, что Попов с 9 декабря 2024 года приступил к полномочиям. Удостоверение депутата ему вручила председатель гордумы Татьяна Панфилова.

Напомним, в ноябре депутат рязанской гордумы Евгений Олин сложил полномочия.

Фото с личной страницы Попова в соцсетях.