Минфин увеличит лимиты по программе «Семейная ипотека»

Они вырастут с 6,25 до 8,65 трлн рублей.

Минфин увеличит лимиты по программе «Семейная ипотека». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Отмечается, что решением ведомства предусмотрено увеличение общей суммы лимита кредитным организациям с 6,25 до 8,65 трлн рублей. Это изменение направлено на поддержку программы даже при превышении банками лимита субсидированных средств. Также будет внедрен «более гибкий механизм».