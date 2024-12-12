Минфин предложил повысить штрафы за незаконный оборот драгметаллов

Для юридических лиц штраф будет составлять до 180 тыс. рублей, а для индивидуальных предпринимателей — до 160 тыс. рублей за непостановку на специальный учет и непредоставление данных об обороте драгметаллов.