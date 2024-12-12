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Малков сообщил, что в Рязани появится еще один филиал детской стоматологической клиники
Он появится в Дашково-Песочне.

Малков сообщил, что в Рязани появится еще один филиал детской стоматологической клиники. Об этом губернатор Павел Малков рассказал в ходе прямой линии с жителями Рязанской области, которую он провел 11 декабря.

Он отметил, что обновление стоматологических кабинетов ведется в соответствии с задачами национального проекта «Здравоохранение».

Губернатор, отвечая в прямом эфире на вопросы жителей региона, отметил, что в соответствии с задачами национального проекта «Здравоохранение» развитию стоматологической службы уделяется серьезное внимание.

«В этом году обновили 74 устаревшие установки в стоматологических поликлиниках по всей области. В начале следующего закупим еще тридцать комплектов для зубоврачебных кабинетов», — сказал Павел Малков.

Губернатор также сообщил, что в микрорайоне Дашково-Песочня, где проживает много молодых семей с детьми, будет открыт филиал детской стоматологической поликлиники.

«Подобрано отдельное здание на улице Советской Армии. Его капремонт уже закончен. Идет установка оборудования и подготовка кадров. В апреле пациенты смогут проходить лечение в комфортных условиях», — отметил глава региона.

По словам Павла Малкова, в регионе строится большое количество ФАПов, ремонтируются действующие медучреждения, обновляется оборудование. Губернатор подчеркнул, что качественная медицина невозможна без квалифицированных кадров.

Этим вопросом серьезно занимаемся, укрепляем кадровый состав благодаря сотрудничеству с Рязанским медицинским университетом", — сказал глава региона.

Павел Малков поручил областному министерству здравоохранения отработать обращение жительницы Елинского сельского поселения Захаровского района, которая сообщила о том, что в местном ФАПе нет специалистов, из-за чего учреждение не работает.