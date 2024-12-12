Главком ВСУ Сырский назвал направления фронта, где бои носят «жесткий характер»

«Ситуация на фронте остается сложной», особенно на красноармейском, кураховском и времевском направлениях.

Главком ВСУ Сырский назвал направления фронта, где бои носят «жесткий характер». Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что бои под Красноармейском (украинское название — Покровск) носят «исключительно жесткий характер» для Вооруженных сил Украины.

В Генштабе ВСУ также сообщили, что «ситуация на фронте остается сложной», особенно выделив красноармейское, кураховское и времевское направления.