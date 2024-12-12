Для жителей Рязанской области выпустили снежное метеопредупреждение
В пятницу, 13 декабря, с 6 часов и до конца суток, на территории Рязанской области местами ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 17 метров в секунду, метель.
Для жителей Рязанской области выпустили снежное метеопредупреждение. Соответствующую информацию
В пятницу, 13 декабря, с 6 часов и до конца суток, на территории Рязанской области местами ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 17 метров в секунду, метель.