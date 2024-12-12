Депутаты гордумы проголосовали за принятие бюджета Рязани на три года

Содержание проекта бюджета города озвучила начальник финансово-казначейского управления администрации Светлана Финогенова

Депутаты рязгордумы проголосовали за принятие бюджета Рязани на 2025 год и плановые периоды 2026 и 2027 годов. Фракция КПРФ воздержалась от голосования.

Содержание проекта бюджета города озвучила начальник финансово-казначейского управления администрации Светлана Финогенова. После доклада депутаты задали интересующие их вопросы.

Депутат Антон Астафьев спросил о финансировании ремонта и установки уличного освещения в Рязани. Ему ответили что в бюджете города предусмотрены 21,3 миллиона на закупку нового освещения, шесть миллионов на дооснащение уже существующих осветительных приборов и дополнительно еще три миллиона.

Также задали вопрос об обеспечении детей сирот квартирами. Светлана Финогенова ответила, что на покупку 35 квартир в городской бюджет предусмотрена субвенция из областного размером 101 миллион рублей. По словам начальника, эта сумма обеспечивает очередность на квартиры, какая есть сейчас, в полном объеме.

Кроме того, прозвучал вопрос о том, какие школы запланировано капитально отремонтировать в 2025 году. Начальник управления образования Рязани Татьяна Сарычева рассказала, что в городском бюджете на капремонт школ предусмотрены 46 миллионов рублей. На эти деньги произведут общестроительные работы, замену окон, ремонт санузлов. Также предусмотрены 40 миллионов рублей в софинансировании с федеральной программой капремонта школ. Объекты определят до конца 2024 года, отремонтируют две школы.

Депутат Александр Сидоров спросил планируется ли в 2025 году приобретение техники для уборки города, а также обновление подвижного состава общественного транспорта. Ему ответили, что до конца года планируется приобрести еще пять низкопольных троллейбусов. Кроме того, порядка 26 миллионов заложены на покупку техники для уборки тротуаров.

После всех вопросов и уточнений депутат Эвелина Волкова озвучила позицию фракции КПРФ — депутаты фракции воздержатся от голосования. Она отметила, что фракция приняла такое решение из-за несогласия с проектом по горбюджету. По ее словам, из 19 муниципальных программ, которые будут действовать в 2025 году, на 10 программ расходы будут снижены.

«Практически в два раза снижена программа по финансированию проезда льготников на общественном транспорте. Мы поступим, как коллеги по фракции в госдуме», — отметила Волкова.

Все три депутата от КПРФ воздержались от голосования.

Депутат от фракции ЛДПР Евгений Мясин не согласился с коммунистами.

«Учитывая факторы внешнего давления на страну, наша фракция считает, что не принимать бюджет или воздерживаться от голосования неправильно, а в какой-то степени даже опасно», — отметил мужчина.

Депутат Александр Чайка выразил мнение, что бюджет города на 2025 год получился «социальным и реалистичным».

Напомним, в ноябре стало известно, что доходы бюджета города на 2025 год запланированы в размере 17,9 млрд. рублей, расходы — 18,6 млрд. Основу проекта составляют 19 муниципальных программ. Бюджет сохраняет социальную направленность. Доля расходов на финансирование социальной сферы составит 70%.

Предусмотрены расходы на софинансирование строительства крупных социальных объектов — школ в микрорайонах Семчино, Олимпийском городке, микрорайоне ДПР-7, 7А, нового здания школы № 28, а также детского сада в районе ЖК «Метропарк».