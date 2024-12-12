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Аналитика МТС: рязанские компании в 1,5 раза чаще стали переходить на «облака»

Рязанские компании активно переводят свои базы данных, программное обеспечение и цифровые сервисы в облачные хранилища. Чаще всего этой технологией пользуются ритейлеры, ИТ, транспортно-логистические компании и представители рынка недвижимости. Как сообщили в МТС Web Services (MWS), рост за год составил 1,5 раза.

По данным аналитиков компании, наиболее активно ими пользуются:

  • ритейлеры (на них приходится почти треть клиентов MWS в регионе),
  • представители сферы ИТ и связи (20%),
  • компании из сферы транспортировки данных и хранения, а также агентства недвижимости (по 11%).

Кроме них свои данные в облачные сервисы активно переносят компании из сферы финансов и страхования, научной и технической деятельности, обрабатывающие предприятия и девелоперы.

Пользователи MWS от МТС в Рязанской области используют облачные сервисы для разных задач. Более 80% из них используют виртуальную инфраструктуру, 19% — делают резервное копирование данных в облаке, по 6% — размещают свои данные в объектном хранилище и используют виртуальные рабочие места для удаленной работы. Также в регионе пользуются популярностью виртуальная инфраструктура с GPU для обучения искусственного интеллекта, офисное ПО в облаке и сетевые сервисы.

Также в регионе увеличились закупки виртуальных рабочих мест, виртуальной инфраструктуры и офисного ПО в облаке.

Спрос на отечественные облачные сервисы также связан с импортозамещением. Размещение основной ИТ-инфраструктуры в иностранном облаке с недавних пор для предпринимателей попросту невозможно или сопряжено с высокими рисками: сложностью с оплатой, замедлением скорости, опасностью потери данных.

«Сегодня во многих организациях необходим удаленный режим работы и резервное хранение данных, это делает управление оперативным и эффективным. Перевод объемной информации в „облака“ при этом экономит площадь на размещение серверов, расходы на их обслуживание и обновление. В Рязанской области количество запросов бизнеса на подключение VDI (виртуальных рабочих столов) увеличилось в несколько раз, а в целом спрос на облачные системы увеличился в 1,8 раза. При этом все данные надежно защищены от несанкционированного доступа программным обеспечением, которое к тому же еще и соответствует требованиям российского законодательства к хранению персональной информации», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.