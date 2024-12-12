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А что в кино? «Совсем ошалели!», «Баба-яга спасает Новый год» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Совсем ошалели!» — лирическая комедия с Гошей Куценко и Анной Михалковой в главных ролях. Также в фильме сыграли Владимир Яглыч, Полина Максимова, Степан Девонин.

«Баба-яга спасает Новый год» — семейный приключенческий фильм, сиквел сказки «Баба Яга спасает мир» с Людмилой Артемьевой в главной роли. Также в фильме снялись Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Сергей Никоненко, Юлия Такшина и другие.

«Одна дома: Великолепная пятерка» — новогодняя комедия, продолжение фильма «Одна дома» с Виталией Корниенко в главной роли. Также в фильме сыграли Михаил Полицеймако, Алика Смехова, Борис Дейков и другие актеры.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».