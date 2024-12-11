Жители Рязанской области могут получить кешбэк за оплату электричества

ПАО «РЭСК» совместно с Национальной системой платежных карт запустили акцию для потребителей. До 30 июня 2025 года при оплате счетов ПАО «РЭСК» через Систему быстрых платежей (СБП) жители Рязанской области получат кешбэк* в размере 3% от суммы платежа.

Для участия в акции необходимо:

предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте: vamprivet.ru .

. оплачивать услуги через СБП любым удобным способом — на сайте ПАО «РЭСК», в личном кабинете клиента, в мобильном приложении и по QR-коду на квитанции

В течение минуты кешбэк вернется рублями на банковский счет, с которого была совершена оплата.

Подробнее об условиях акции на сайте .

Акция проводится совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК — операционный платежный и клиринговый центр СБП). Сведения об организаторе акции, правилах проведения акции, размере кешбэка, начисляемого клиенту, и правила программы лояльности АО «НСПК» доступны на сайте: vamprivet.ru .

*Кешбэк — частичный возврат денежных средств.