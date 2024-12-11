Женщина, попавшая под колеса иномарки в Рязани, скончалась в больнице

Авария произошла вечером 21 ноября вблизи дома № 34-а по улице Ситниковской.

Женщина, попавшая под колеса иномарки в Рязани, скончалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла вечером 21 ноября вблизи дома № 34-а по улице Ситниковской. 43-летний водитель автомобиля Opel Astra совершил наезд на 57-летнюю рязанку, которая, по предварительной информации, переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате происшествия рязанка с различными травмами была доставлена в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась.

Полицейские разыскивают очевидцев происшествия. Их просят обращаться в отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России или по телефону (4912) 44-46-08.