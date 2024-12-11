Зеленский сообщил о готовности торговаться за гарантии НАТО

По его словам, Киев хочет получить приглашение в НАТО, которое будет распространяться на территорию Украины «в ее международно признанных границах».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности торговаться за гарантии НАТО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CBN News.

По его словам, Киев хочет получить приглашение в альянс, которое будет распространяться на территорию Украины «в ее международно признанных границах».