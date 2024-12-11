ВС РФ сорвали контратаку ВСУ под Купянском

Попытка прорыва была предпринята возле Лозовой Харьковской области. В состав группы вошли танк Т-64, БМП-1У «Шквал» и два пикапа с пехотой.

ВС РФ сорвали контратаку ВСУ под Купянском. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, попытка прорыва была предпринята возле Лозовой Харьковской области. В состав группы вошли танк Т-64, БМП-1У «Шквал» и два пикапа с пехотой. Российские бойцы применили несколько мин ПТМ-1Г, которые были подорваны дистанционно, когда техника ВСУ наехала на них.

Отмечается, что всего в попытке контратаковать принимали участие до 25 человек, из них до 15 погибли.